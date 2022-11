Calcio vietato ai minori, la Fifa si perde i bambini

TORINO - Vietato ai minori. Questa che vi stiamo raccontando è la storia di un altro Mondiale negato: a tutti i giovani in generale e ai bambini in particolare. Ai potenziali tifosi di domani che, già adesso, non sono più né attratti né appassionati ai ritmi e ai tempi del calcio. Così, tra le tante assurdità di questo Mondiale giocato in inverno, la Fifa si porta appresso anche la (pesantissima) responsabilità di aver escluso dalla festa milioni di giovani e di bambini. Non è affatto un dettaglio statistico fine a se stesso o legato alla contingenza, perché contribuisce a tagliare il ramo su cui è seduto il calcio: quello della passione tifosa. Già da tempo si è alzato da più parti l’allarme per la disaffezione dei giovani verso il calcio. Un grido che si leva a diversi piani: dagli organizzatori della Superlega giù giù “per li rami” fino all’ultima accorata lettera “pro riforme” del presidente della Lega Pro italiana, Francesco Ghirelli: «... l’assenza delle generazioni millennials, i nativi digitali nati tra il 1980 e il 1994, e la totale assenza della Generazione Z, i nati tra il 1995 e il 2010, il futuro rimane messo fortemente in discussione e/o precluso al calcio». Ora, non è il caso di indulgere alla nostalgia e soffiare la polvere che si è posata sulle o sule biglie con i nomi dei calciatori, sulle prime partite a colori o sulle notti insonni per Italia-Germania 4-3. Ecco, tutti ricordi che peraltro confermano come il calcio sia ormai diventato una questione ad appannaggio degli “anta”, di coloro che tengono in mano le leve del comando e che soprattutto non ragionano con la visione e i gusti dei “giovani digitali”, ormai lontani dalle ritualità e dai tempi del calcio classico, interessati come sono solo agli highlights, guardati in fretta dal divano, più che alle gare dentro uno stadio, ai personaggi più che alle squadre. E la Fifa, per attirarli, cosa pensa bene di organizzare? Un Mondiale in cui le partite si giocano d’inverno, in mattina e di primo pomeriggio quando i ragazzi vanno in classe prima e a lezione di... (decidete voi: dal tennis al nuoto o, figuratevi, perfino il calcio: perché adesso si va a scuola di calcio, salvo poi non andare ai Mondiali...) qualsiasi cosa. Ma che, di sicuro, non avranno né tempo né modo di guardare le partite. Il problema, casomai, sarà capire se avranno ancora voglia di farlo in seguito, quando potrebbero averne, di tempo e modo. Perché, al di là della retorica, pure i sassi sanno che le passioni nascono e si consolidano da bambini, quando le emozioni si imprimono plasticamente nei ricordi.