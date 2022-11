Diretta Portogallo-Ghana ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (QATAR) - C'è grande attesa per l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo ai Mondiali di Qatar 2022. I lusitani faranno il loro debutto alle ore 17 allo Stadium 974 di Doha contro il Ghana. Per il fuoriclasse ex Juve si tratta della quinta partecipazione alla manifestazione iridata e a 37 anni dovrebbe essere l'ultima occasione per cercare di mettere la Coppa del Mondo nella sua già sterminata bacheca. Dopo la vittoria dell'Europeo in Francia nel 2016, i portoghesi sognano in bis. Intanto, nel primo turno della fase a gironi del Gruppo H, la selezione di Fernando Santos dovrà vedersela contro il Ghana, con le due formazioni che scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell'altra sfida del girone, quella in programma alle ore 14 tra Uruguay e Corea del Sud.