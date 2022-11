Ronaldo in lacrime: la commozione durante l'inno del Portogallo

Nessun uomo è un'isola, neanche se si chiama Cristiano Ronaldo. Il cuore batte più forte della personalità, della forza, del potere, dell'orgoglio e bagna gli occhi del fuoriclasse portoghese proprio durante l'inno nazionale che ha anticipato la sfida contro il Ghana. Testa alta, qualche accenno di resistenza e poi via libera alla commozione. E ben venga un piccolo sfogo che rende o fa apparire tutti più umili e più "umani", anche gli extraterrestri del pallone. CR7 si è lasciato andare per qualche secondo all'esordio del Mondiale, in un periodo professionale (e quindi anche personale) complicato dopo l'intervista shock e la rescissione del contratto con il Manchester United. E anche queste lacrime, come tutto ciò che lo riguarda, hanno fatto il giro del mondo.