Ronaldo, il Portogallo e quei colori sulla maglia: la curiosità con CR7 sul mercato

È solo una suggestione, ma la maglietta utilizzata da Cristiano Ronaldo per il riscaldamento che ha preceduto Portogallo-Ghana ha fatto brillare gli occhi a molti tifosi e storcere il naso a tanti altri. Il futuro di CR7 è in bilico dopo la rescissione contrattuale con il Manchester United e tra i colori della maglia spiccano quelli che fanno da sfondo al logo della "Nike". Colori che rimandano ad una big del calcio internazionale ben precisa, il Barcellona. Realistico pensare a un CR7 in blaugrana per davvero?