Portogallo-Ghana 3-2: Cristiano Ronaldo fa la storia, Leao spacca la partita

Mondiali, Gruppo H: Urugyau frena con la Corea del Sud

Portogallo-Ghana 3-2: la partita

Primo tempo fiacco, molto difensivo con il Ghana che non ha mai tentato un tiro a differenza del Portogallo che al 9' ha l'occasione più ghiotta: disimpegno difensivo sbagliato del Ghana con Cristiano Ronaldo che però sbaglia il controllo allungandosi la sfera e perdendo il tempo per segnare a tu per tu con il portiere. L'ex Juve sarebbe anche andato a segno al 31' se non fosse che il direttore di gara ha fermato l'azione per un fallo in attacco antecedente il tiro di Ronaldo. Al 54' ecco il primo squillo delle "Stelle Nere" ed è anche uno squillo pericoloso perché Kudus, dopo aver dribblato un paio di avversari va al tiro dal limite dell'area, mancino incrociato e teso non così lontano dal palo. Al 62' gira la partita: invenzione di Bruno Fernandes per Ronaldo che entrato in area cade nel contrasto con Dias (contatto contestuale piede e palla), l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. CR7 si presenta sul dischetto e non fallisce per la rete dell'1-0! La gioia dell'1-0 per il Portogallo non dura neanche 10 minuti perché il Ghana reagisce di carattere: assist di Kudus in mezzo l'area, Danilo non riesce ad intervenire e Ayew insacca da pochi passi il gol del pareggio al 72'. Il Portogallo non subisce il colpo anzi, risponde di forza. Il Ghana sbaglia due uscite e per due volte viene punito: al 78' filtrante al bacio ancora di Bruno Fernandes per Joao Felix che con il tocco sotto segna il 2-1. Dopo 180" dal gol subito il Ghana perde un altro sanguinoso pallone a centrocampo e questa volta sempre Bruno Fernandes offre al neo-entrato Rafa Leao l'assist per il gol del 3-1. Gol di Leao che risulta decisivo per i suoi visto che all'89', dopo una svista della difesa, il Ghana riesce con Bukari. ad accorciare le distanze. L'ultimo minuto di recupero (99') regala uno spavento al Portogallo: il portiere Diogo Costa non si accorge di avere alle spalle Inaki Williams che gli ruba il pallone ma, per fortuna dei portoghesi, il giocatore del Ghana scivola al momento della conclusione con Danilo Pereira che salva sulla linea.