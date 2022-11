Inghilterra-Stati Uniti, Southgate: "Fascia OneLove? Noi pensiamo a giocare"

AL KHOR (Qatar) - Gareth Southgate vuole che la sua Inghilterra "alzi ulteriormente il livello" contro gli Stati Uniti per ottenere subito la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. "Chi vorrei evitare agli ottavi? Ora pensiamo agli Usa, non ha senso guardare oltre. Giocheremo contro una squadra molto motivata e avremo un enorme rispetto per i nostri avversari. Hanno qualità atletiche, pressano ovunque, sono organizzati e ben allenati. Conosciamo la loro qualità e dovremo essere al meglio. Il rischio è pensare che, avendo giocato bene la prima partita possiamo portarcela nella prossima. Non è così e non credo che sottovaluteremo gli Stati Uniti" ha detto il selezionatore inglese in conferenza stampa.