Diretta Qatar-Senegal ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (QATAR) - Alle ore 14, all'Al Thumama Stadium di Doha, il Qatar sfida il Senegal nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Entrambe le formazioni sono a zero punti in classifica dopo aver perso all'esordio, entrambe per 2-0, rispettivamente contro Ecuador e Olanda. I padroni di casa sono caduti sotto i colpi di Enner Valencia che, con una doppietta nella prima mezz'ora, ha messo in ghiaccio risultato e partita. La selezione di Cissé, invece, ha resistito fino all'84', quando Gakpro ha abbattuto il muro eretto dai Leoni della Teranga. In pieno recupero, con la squadra sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, è arrivato il definitivo 2-0 di Klaassen.