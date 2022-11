Diretta Olanda-Ecuador ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL RAYYAN (QATAR) - Olanda ed Ecuador , alle ore 17 , al Khalifa International Stadium di Al Rayyan, si giocano il primo posto del Gruppo A dei Mondiali di Qatar 2022 . Entrambe le formazioni, infatti, hanno vinto al debutto battendo rispettivamente Senegal e Qatar. La squadra di Van Gaal è riuscita a vincerla nel finale grazie alle reti di Gakpro e Klaassen, mentre Enner Valencia è stato l'autentico mattatore della gara inaugurale della competizione continentale: l'attaccante di Alfaro , infatti, ha siglato una doppietta in appena 30' regalando i tre punti agli ecuadoriani. Questa è soltanto la terza sfida ad andare in scena tra Olanda ed Ecuador: i due precedenti risalgono alle amichevoli di marzo 2006 (vittoria dell’Olanda per 1-0) e maggio 2014 (pareggio per 1-1).

Olanda-Ecuador: diretta tv e streaming

Olanda-Ecuador, gara valida per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 17 al Khalifa International Stadium di Al Rayyan e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Replay.

Le probabili formazioni di Olanda-Ecuador

OLANDA (3-4-3): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Blind; Gakpro, Depay, Bergwijn. Ct: Van Gaal.

A disposizione: Pasveer, Biljow, Timber, De Vrij, Malacia, Frimpong, Koopmeiners, De Roon, Taylor, Klaassen, Simons, Lang, Jansen, Weghorst, L. de Jong.

ECUADOR (4-4-2): Galíndez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Méndez, Caicedo, Ibarra; Estrada, Valencia. Ct: Alfaro.

A disposizione: Dominguez, Ramirez, Arboleda, Arreaga, Pacho, Porozo, Palacios, Gruezo, Cifuentes, Franco, Sarmiento, Ayr. Preciado, Mena, Djorkaeff, Rodriguez.

ARBITRO: Ghorbal (Algeria).

ASSISTENTI: Gourari-Etchial (Algeria).

IV UOMO: Martinez (Honduras).

VAR: Evans (Australia).

ASS. VAR: Jiyed (Marocco).