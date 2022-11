Inghilterra-Stati Uniti 0-0: occasioni Pulisic e Kane ma nessun gol

Inghilterra e Stati Uniti chiudono in parità la seconda sfida del loro Mondiale: finisce 0-0 il match Al-Bayt Stadium di Al Khor con la nazionale di Gareth Southgate che deve rimandare l'appuntamento con la qualificazione. Servivano infatti i tre punti per volare agli ottavi di finale ma una grande prestazione degli Usa, che dimostrano qualità, tecnica e forza, ha impedito agli inglesi di raggiungere il loro obiettivo. È soprattutto nella costruzione del gioco che l'Inghilterra ha un po' faticato anche perché Adams e McKennie (poi sostituito al 77') hanno disputato un'ottima partita bloccando ogni iniziativa avversaria. Gli Stati Uniti hanno sfiorato in più di un'occasione il vantaggio: per due volte il centrocampista della Juve ha avuto a disposizione il pallone giusto per sbloccare la sfida ma in entrambe le situazioni la conclusione è terminata sul fondo. Il migliore in campo resta senza alcun dubbio Pulisic: domina in attacco, costruisce il gioco degli Usa e sfiora anche in un paio di situazioni il gol, colpendo la traversa nel primo tempo. Nella ripresa la nazionale di Berhalter ha dato continuità al suo gioco non riuscendo però a costruire molte nitide opportunità per sbloccare il match. Nel finale poi l'Inghilterra ha provato in tutti i modi a cercare il gol qualificazione (l'occasione più ghiotta è per Kane che al 94' di testa va a un passo dal vantaggio) che però non è arrivato. Con questo pareggio gli inglesi restano comunque in vetta al girone con 4 punti, mentre gli Usa sono terzi a quota 2, alle spalle dell'Iran con 3. Ultimo il Galles con 1 punto. Saranno necessarie le ultime due partite per stabilire chi volerà agli ottavi di finale.