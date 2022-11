Diretta Tunisia-Australia ore 11: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tunisia e Australia si affrontano nel secondo turno della fase a gironi del Mondiale in Qatar. Le due nazionali sono inserite nel girone D con Francia e Danimarca. I tunisini hanno ppareggiato all'esordio con i danesi mentre gli australiani hanno perso contro la Francia e sono ultimi nella classifica del gruppo con 0 punti. La partita sarà molto importante per il futuro delle due selezioni al Mondiale in Qatar.