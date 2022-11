La sveltina di Van Gaal, l’orgia di Luis Enrique e la tasca segreta di Cristiano Ronaldo

Alla sua Olanda basterà un punto contro il Qatar per ottenere la qualificazione agli ottavi. Il commissario tecnico oranje, tuttavia, il meglio di sé lo sta dando fuori dal campo. Alla dichiarazione d'amore ricevuta da un giornalista in sala stampa fa, infatti, il paio la proposta che il maestro olandese ha fatto a sua moglie che, alla fine dell'allenamento di giovedì scorso, lo stava aspettando, ignara, a bordo campo: «Ci vediamo all'hotel, nella mia stanza, per una sveltina», ha esclamato strizzando l'occhio, prima, alla sua groupie numero uno e, subito dopo, alla telecamera.

Luis Enrique 9

Dopo dieci giorni di ritiro e cinque di torneo, Van Gaal non è l'unico a sentire la mancanza della propria routine sessuale. L'argomento è stato toccato anche in casa Spagna dove Luis Enrique 'The Streamer' Martínez ha concesso un giorno libero ai propri ragazzi: «Cosa gli ho detto sul sesso? Beh, fare un'orgia prima di una partita non è di certo il massimo, ma per il resto non m'importa quello che fanno. Anche io da calciatore, quando ero in ritiro, con mia moglie, facevo quello che dovevo fare...».