Spagna-Germania, Flick: "Gavi e Pedri fantastici, ma noi abbiamo un piano"

DOHA (Qatar) - Dopo lo shock del debutto perdendo in rimonta (2-1) contro il Giappone, la Germania deve fare risultato contro la Spagna domenica sera (20). Nella conferenza stampa della vigilia si è presentato da solo il ct tedesco Hans-Dieter Flick spiegando: "Sono venuto da solo perché non volevamo che nessun giocatore passasse quasi 3 ore in macchina. Ecco perché ho detto che lo farò da solo. Tutti e 26 i giocatori sono importanti, quindi non ho un giocatore qui con me. Ci concentriamo completamente sul gioco".

Germania, Flick: "Ko con il Giappone era evitabile ma sappiamo come giocare"

"La sconfitta del Giappone è molto amara perché evitabile. Ma guardiamo avanti. Abbiamo una squadra che ha qualità e può implementare lo stile di gioco che vogliamo. Vogliamo giocare con coraggio e fede e dimostrare le nostre qualità in campo domani. Era importante mostrare ai giocatori cosa non abbiamo fatto bene. Ci sono state molte cose che abbiamo sbagliato in alcune situazioni. L'abbiamo affrontato. Siamo assolutamente convinti dell'idea di come vogliamo giocare a calcio. Dobbiamo implementarlo meglio".

Germania, Flick: "Abbiamo un piano per la Spagna, speriamo funzioni"

"Domani sarà fondamentale vincere i duelli e mostrare presenza in campo. La Spagna è una squadra che ha i suoi evidenti automatismi indipendentemente dal sistema in cui gioca. Abbiamo un piano che, si spera, funzionerà domani - aggiunge - Apprezzo molto Luis Enrique. Ha formato una squadra giovane con una qualità incredibile. Sfortunatamente, il mio giocatore preferito Thiago non c'è, quindi puoi dire quanta qualità hanno. Busquets è il cuore della squadra. Non vediamo davvero l'ora di giocare".

Germania, Flick: "Gavi e Pedri fantastici"

"La qualità che hanno Gavi e Pedri in questa giovane età è fantastica. Si sono sviluppati molto bene a Barcellona negli ultimi due anni. E ora hanno trovato il loro posto fisso in Nazionale. Hanno Busquets dietro di loro come protezione. Funziona bene".