Marocco, cambio incredibile: un portiere all'inno ufficiale, un altro al fischio d'inizio!

Il Marocco affronta il Belgio di Roberto Martinez nella seconda sfida del Gruppo F per arrivare a giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale in Qatar all'ultimo turno della fase a gironi. Un particolare episodio ha catturato l'attenzione dei tifosi all'inizio del match: nella formazione ufficiale della squadra è apparso come sempre il nome del portiere titolare Bono, che infatti è anche sceso in campo con i titolari al momento dell'inno nazionale. Nonostante questo, a difendere la porta della squadra non c'è il portiere del Siviglia bensì Munir. Si è trattato dunque di un vero e proprio cambio dell'ultimo minuto, che sembra essere dovuto ad un infortunio dell'estremo difensore titolare.