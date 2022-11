Mondiali, Belgio-Marocco 0-2: Sabiri beffa Courtois, super Ziyech

Il Belgio , dopo il sofferto successo per 1-0 contro il Canada , gioca un’altra partita non entusiasmante e perde con il risultato di 0-2 contro il Marocco . La squadra di Martinez ha cercato di gestire il possesso del pallone cercando gli spazi giusti per impensierire gli avversari, ma senza mai riuscirci. A segnare ci aveva pensato già Ziyech su calcio di punizione verso la fine del primo tempo, con il gol che è stato poi annullato dal VAR per fuorigioco. Nessun problema, perchè a replicare il gesto del fantasista del Chelsea senza che la rete venga annullata ci pensa l’”italiano” Sabiri : il centrocampista della Sampdoria tira in porta su calcio piazzato da posizione defilata e beffa Courtois sul suo palo. A chiudere il match ci ha pensato Aboukhlal nel recupero. Da segnalare il rientro in campo di Romelu Lukaku , che è subentrato a Meunier nelle fasi finali del match. Si deciderà dunque tutto all’ultimo turno quando il Belgio affronterà la Croazia di Modric , che intanto è attesa dal Canada nel secondo match del gruppo F.

Belgio-Marocco 0-2, la partita

La prima occasione del match è del Belgio al 5’: Bathsuayi conclude con il sinistro da buona posizione, ma Munir è attento e gli nega il gol. Nella prima mezz’ora non ci sono altri squilli particolari, con la squadra di Martinez che mantiene il possesso palla in attesa di trovare spazi per punire gli avversari. Il primo tempo si avvia verso la conclusione quando al 47’ il Marocco segna con Ziyech direttamente su punizione ma il gol viene annullato dall’arbitro che, richiamato dal VAR, torna sulla sua decisione non convalidando la rete per fuorigioco attivo. La seconda frazione della gara inizia con il Belgio che cerca di aumentare il ritmo ma non sembra avere le idee necessarie per impensierire gli avversari. Al 61’ entra Mertens per Hazard e l’ex Napoli impegna subito il portiere con una conclusione insidiosa. A sbloccare la partita ci pensa Sabiri al 73’: gol direttamente da calcio di punizione dalla sinistra, con Courtois beffato sul suo palo. All'81' entra in campo Romelu Lukaku ma a segnare è di nuovo il Marocco che al 92' porta il risultato sul 2-0 con Aboukhlal che finalizza da due passi sfruttando al meglio l'assist di Ziyech.