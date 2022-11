Serbia, Stojkovic: “Kostic sta meglio”. E su Vlahovic…

La Serbia di Vlahovic si prepara a sfidare il Camerun nella seconda gara della fase a gironi dei Mondiali dopo la brutta sconfitta per 0-2 contro il Brasile al debutto in Qatar . Il ct Stojkovic , alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa insieme al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic , fratello di Sergej . “Come il Camerun abbiamo iniziato con una sconfitta. Contro il Brasile nel secondo tempo abbiamo corso più di loro ma i problemi sono stati tecnici. Abbiamo perso più di 160 palloni”.

Stojkovic: “Kostic sta meglio, su Vlahovic…”

Alle domande sulle condizioni dei due giocatori della Juventus, Kostic e Vlahovic, il ct ha dichiarato: “La situazione di Kostic non è delle migliori, ma ha fatto gli ultimi due allenamenti con la squadra e ci sarà. Sono contento dell’intensità con cui ha lavorato”. Per quanto riguarda il centravanti di Allegri, Stojkovic ha affermato: “Non vi dico se gioca. Quello che è certo è che non ho dubbi, a differenza di quanto accaduto contro il Brasile so già da adesso la formazione che scenderà in campo”.