Poker Croazia: super Kramaric, Canada eliminato

Un gol di Davies in avvio che spaventa e mette timore, poi palla a terra e la classe che torna a farla da padrone: con quattro gol la Croazia si prende la prima vittoria di questo mondiale, sale a quota 4 punti agganciando il Marocco in testa al girone ed elimina il Canada, seconda nazionale a lasciare la competizione dopo due partite dopo i padroni di casa del Qatar. Mattatore di giornata Kramaric: la punta dell'Hoffenheim firma una doppietta tra primo e secondo tempo, intervallata dal gol del sorpasso dell'ex Inter Livaja. Nel finale in contropiede il poker del neo entrato Majer a concludere la serata di grazia dei vicecampioni del mondo.