Diretta Corea del Sud-Ghana ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Corea del Sud e Ghana si sfidano nel secondo turno del gruppo H dei Mondiali in Qatar. La nazionale asiatica ha pareggiato 0-0 contro l'Uruguay nella partita di esordio mentre i ghanesi hanno perso contro il Portogallo e sono ultimi nel girone con 0 punti. "Siamo una squadra coraggiosa, non abbiamo paura dei nostri rivali. Contro l'Uruguay abbiamo fatto un'ottima prestazione, soprattutto in attacco" ha detto Paulo Bento, ct della Corea del Sud, in conferenza stampa alla vigilia.