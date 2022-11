MondialJuve: Vlahovic non gioca, rientra subito a Torino?

TORINO - Meglio che Dusan Vlahovic rimanga in Qatar con la sua Serbia o che torni in Italia il prima possibile? Nessuno all’interno della Juventus lo ammetterebbe mai, ma riaverlo alla Continassa presto sarebbe un sollievo per il club bianconero e per lo staff tecnico. La preoccupazione per il centravanti è palpabile e comprensibile: contro il Camerun non è entrato, nemmeno a 10 minuti dalla fine sul 3-3, in un match che la Serbia doveva vincere per avvicinarsi alla qualificazione. Invece Kostic ha giocato tutta la partita ed è parso in ottima forma, risultando uno dei migliori tra i serbi: sarà lui a dover trascinare la Nazionale del ct Stojkovic contro la Svizzera. E Vlahovic? Possibile che per venerdì riesca a recuperare, anche se il ct è stato criptico: «Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Non è ancora pronto per giocare a questo livello e siamo preoccupati».