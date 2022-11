Portogallo-Uruguay 2-0: Bruno Fernandes show, Cristiano Ronaldo agli ottavi

LOSAIL (Qatar) - Al Losail Iconic Stadium si chiude la seconda giornata del Gruppo H con il Portogallo di Cristiano Ronaldo che batte per 2-0 contro l' Uruguay grazie alla doppietta di Bruno Fernandes . Vittoria cruciale per i ragazzi di Santos che archiviano non solo la qualificazione agli ottavi ma mettono anche un'ipoteca sul 1° posto che vorrebbe dire evitare il Brasile Per "La Celeste" troppe occasioni mancate e adesso ultime speranze legate al match contro il Ghana.

Portogallo-Uruguay 2-0: la partita

Primo tempo dominato dal Portogallo e dal suo palleggio con l'Uruguay che soffre però ha la vera occasione quando al 31' Bentancur (ammonito al 6') spaventa il Portogallo: l'ex Juventus parte da centrocampo palla al piede, dribbla due giocatori al limite dell'area ma poi calcia addosso a Diogo Costa bravo e fortunato a fermare con le gambe il tiro rasoterra del centrocampista del Tottenham. All'intervallo il punteggio recita 0-0 con i ragazzi di Santos che hanno controllato il gioco ma senza tirare in porta. Ad inizio ripresa si verifica la prima protesta con un'invasione che ha visto un ragazzo attraversare il campo sventolando la bandiera della pace. Subito dopo lo stop arriva la prima vera occasione da parte del Portogallo: contropiede centrale condotto da Bruno Fernandes, serve sulla sinistra Joao Felix che di mancino colpisce l'esterno della rete. L'inerzia è della "Selecao das Quinas" e al 52' è Bruno Fernandes che sblocca la partita: cross diretto in porta del giocatore dello United, Cristiano Ronaldo vola nell'area piccola dove sembra colpire lievemente di testa la sfera beffando Rochet ma, dopo la revisione Fifa, la rete viene assegnata a Bruno Fernandes. La Celeste non ci sta e i neo-entrati Maxi Gomes e Luis Suarez spaventano in 3 minuti CR7 & compagni: al 74' Maxi Gomez colpisce dal limite dell'area il palo , al 76' il "Pistolero" colpisce l'esterno della rete da dentro l'area piccola e al 79' Arrascaeta riceve un bel diagonale, scatta dentro l'area ma il suo tocco sotto è debole e Diogo Costa para. Al 90' interviene il Var in favore del Portogallo, tunnel di Bruno Fernandes a Gimenez che cadendo (dentro l'area) tocca la sfera con la mano. Il direttore di gara visiona le immagini, indica il dischetto dove si presenta proprio il giocatore dei Red Devils che confeziona la doppietta personale e a momenti pure la tripletta colpendo il palo al 98'.