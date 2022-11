Diretta Galles-Inghilterra ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL RAYYAN (QATAR) - Al via il terzo e decisivo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Mentre il campo a emesso già alcuni verdetti tra squadre eliminate e formazioni che hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale, nel Gruppo B tutto può ancora succedere, pertanto sarà importantissimo il match tra Galles e Inghilterra in programma alle ore 20 all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. La nazionale di Southgate, infatti, al momento comanda il raggruppamento con quattro punto in classifica ma non è ancora sicura di accedere al turno successivo. Una concatenazione di risultati, a dire il vero piuttosto fantascientifica, potrebbe cambiare un destino che sembra già scritto. Attualmente, infatti, la nazionale dei Tre Leoni conta una differenza reti di +4 mentre quella dei Dragoni è a -2: Ramsey e compagni, dunque, dovrebbero vincere con almeno quattro gol di scarto per soffiare la qualificazione all'Inghilterra.