Diretta Croazia-Belgio ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - L'ultima spiaggia per il Belgio, che per continuare la sua avventura al Mondiale deve vedersela con i vice-campioni del mondo in carica della Croazia. Una sfida decisiva anche per la nazionale di Modric&co., alla quale serve almeno un pareggio (o una sconfitta in caso di improbabile vittoria del Canada sul Marocco) per ottenere la qualificazione agli ottavi. Nel Gruppo F, insomma, si tratta di un vero e proprio spareggio che molto probabilmente sancirà la fine dell'avventura in Qatar per una tra le due big.