Croazia agli ottavi, Lukaku spreca e il Belgio è fuori dal Mondiale. Marocco primo

DOHA (Qatar) - Marocco e Croazia agli ottavi di finale del Mondiale di Qatar, è questo il verdetto del Gruppo F che vede abbandonare il torneo il Belgio e il Canada. La nazionale africana si prende il primo posto del girone superando per 2-1 i canadesi, già eliminati prima del match. Al secondo posto si piazzano Modric e compagni che pareggiano per 0-0 lo scontro da dentro o fuori contro i ragazzi di Martinez. Protagonista in negativo Romelu Lukaku che, entrato nella ripresa, si divora quattro occasioni da rete che sarebbero potute valere la qualificazione per i Diavoli Rossi. Marocco e Croazia conosceranno le rispettive avversarie del primo turno ad eliminazione diretta dopo Spagna-Giappone e Germania-Costa Rica.

Mondiali, le classifiche dei gironi

Croazia-Belgio, la partita

Dopo soli 9" il primo brivido lo regala Perisic sfiorando il palo, la risposta belga è affidata a Mertens che sbaglia un rigore in movimento sparando alto. Al 15' l'episodio con Carrasco che atterra Kramaric in area di rigore: Modric si presenta sul dischetto ma l'arbitro viene richiamato dal Var e annulla la sua decisione per un fuorigioco. Regna così l'equilibrio fino all'intervallo. Nella ripresa Martinez manda dentro Lukaku che si rende subito pericoloso, ma è la Croazia ad impossessarsi del gioco creando tre occasioni nitide con Kovacic, Brozovic e Modric. Il Belgio rialza la testa al 60' con Lukaku che colpisce prima il palo e poi fallisce di testa a porta vuota. Dalic prova a dominare la partita per ottenere anche il solo punto che garantirebbe il passaggio del turno, i Diavoli rossi si riversano in avanti e nel finale sfiorano in due occasaioni la rete della possibile qualificazione, ma Lukaku non è cinico davanti alla porta. Il risultato resta sullo 0-0 fino al fischio finale: Croazia avanti, Belgio eliminato.

Croazia-Belgio, tabellino e statistiche

Canada-Marocco, la partita

Al 5' è Ziyech a cambiare il risultato approfittando di una indecisione della difesa avversaria e il Marocco passa subito avanti. En Nesyri al 23' si mette in proprio e realizza la seconda rete della formazione africana che sembra mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi. Prima dell'intervallo accorcia invece il Canada che riapre il match con un autogol sfortunato di Aguerd. Nella ripresa il Marocco rischia di sciupare il vantaggio, ma Johnston da zero metri fallisce una ghiotta occasione. Al fischio finale il 2-1 per Amrabat e compagni resiste e il Marocco può festeggiare qualificazione e primo posto nel girone.

Canada-Marocco, tabellino e statistiche