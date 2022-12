Mondiali, miracolo Giappone: batte la Spagna ed è primo. La Germania va fuori ma salva...Luis Enrique

Nell'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo E il Giappone stupisce tutti e si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar da prima in classifica. La squadra di Moriyasu si è imposta sulla Spagna di Luis Enrique con il risultato di 2-1 chiudendo il girone a 6 punti, dopo aver battuto anche la Germania all'esordio. L'avventura della squadra di Flick si chiude dunque prima del tempo in maniera clamorosa nonostante la vittoria per 4-2 contro la Costa Rica. A 4 punti come La Roja, a condannare i tedeschi all'eliminazione ai gironi è la differenza reti.

Costa Rica-Germania 2-4, la partita Il match inizia con la Germania in grande pressione: dopo 10’ i tedeschi vanno in vantaggio con la rete di Gnabry, che sfrutta il cross morbido di Raum e incorna di testa alla sinistra di Navas. I tedeschi non sembrano volersi fermare e nella prima frazione di gara continuano a collezionare occasioni da gol con Goretzka, Kimmich e Musiala. Al 43’ la Costa Rica sfiora il pareggio con Fuller che prova a sfruttare un controllo sbagliato di Raum e conclude verso la porta, trovando però l’opposizione di Neuer che alza sulla traversa. Nel secondo tempo il Costa Rica alza la testa con più coraggio e al 58’ trova il gol del pareggio con Tejeda. Il momento no della Germania continua al 70’ quando la squadra di Suarez passa addirittura in vantaggio con Vargas. La risposta dei tedeschi non si fa attendere e al 73’ Havertz riporta il risultato in parità. Fullkrug chiude il match al 91'.