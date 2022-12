Diretta Corea del Sud-Portogallo ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Con la qualificazione matematica agli ottavi già in tasca, il Portogallo affronta la Corea del Sud del lusitano Bento (che non sarà in panchina per squalifica), alla ricerca di una vittoria contro il suo Paese per sperare di proseguire il cammino nella Coppa del Mondo in Qatar. Non ci sarà molto probabilmente dall'inizio Cristiano Ronaldo, che il ct Fernando Santos dovrebbe preservare: per il numero 7 si tratta di una curiosa coincidenza contro avversari coreani, visto che anche ai tempi della Juventus saltò una gara in tournée a Seul, "snobbando" l'impegno: "Ma ho un enorme rispetto per la Corea - ha detto Fernando Santos - e sono sicuro che valga lo stesso pure per Ronaldo. Sarà comunque a disposizione".