Van Gaal: "Gli Usa? L'Olanda vuole vincere il Mondiale. Io ct Belgio? Chiedete a..."

DOHA (Qatar) - Si prepara a partire la fase ad eliminazione diretta del Mondiale di Qatar 2022 con la sfida tra Olanda e Stati Uniti che darà il via alla fase più entusiasmante della Coppa del Mondo. In casa Orange parla il ct Van Gaal alla vigilia dell'importante match e avvisa tutte le avversarie: "Vogliamo diventare campioni del mondo e ci restano quattro partite". Il tecnico dei Tulipani si presenta agli ottavi del Mondiale forte di 18 gare utili di fila e appena una sconfitta nelle 46 gare alla guida della nazionale olandese, ma sugli Usa il suo pensiero è deciso: "Sono una squadra molto energica, con giocatori fisicamente forti. Sono difficili da affrontare per chiunque, lo si è visto nelle altre gare. Mi aspettavo che andassero avanti dopo aver visto la loro prima partita. Faremo tutto il possibile per batterli". Sulle sue scelte Van Gaal spiega: "Abbiamo iniziato il torneo con molti giocatori che non erano al meglio, senza ritmo partita. Abbiamo comunque superato il girone abbastanza agevolmente, facendo bene soprattutto quando gli altri avevano la palla. Ma penso che possiamo fare meglio se siamo noi a tenere il pallone, l'ho detto prima e lo ridico adesso. Per esempio contro il Qatar abbiamo giocato meglio di quanto si sia detto. Memphis dice che si trova meglio con Bergwijn che con Gakpo? Può dirlo, se poi sia intelligente dirlo è un'altra questione. Ma può avere la sua opinione, da noi è concesso".