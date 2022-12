Giappone, Moriyasu fa la storia e diventa l'Allegri nipponico sui social

Entusiasmo alle stelle per il Giappone di Moriyasu, che con i successi contro Germania e Spagna nella fase a gironi si è qualificato agli ottavi di finale come prima classificata del Gruppo E. Due partite, intervallate dalla sconfitta per 0-1 contro la Costa Rica, in cui la nazionale giapponese ha lottato fino all'ultimo secondo conquistandosi la possibilità di giocarsi l'accesso ai quarti contro la Croazia di Luka Modric.