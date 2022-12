Brasile, Danilo e Alex Sandro tornano ad allenarsi. Neymar ancora fuori

DOHA (Qatar) - Con la qualificazione già in cassaforte, il Brasile si prepara all'ultima sfida del girone contro il Camerun e si concentra, soprattutto, sul recupero degli infortunati in vista delle sfide ad eliminazione diretta. L'attenzione è focalizzata sul trio degli assenti: Alex Sandro, Danilo e Neymar. Notizie incoraggianti per i due calciatori della Juventus che dopo gli infortuni rimediati contro Serbia e Svizzera, hanno lasciato l'albergo utilizzato dalla Seleçao per lavorare con il resto della squadra: ad accompagnarli c'erano il medico della nazionale Rodrigo Lasmar, il fisioterapista Ricardo Sassaki, il fisiologo Guilherme Passos e il massaggiatore Sergio Luis de Oliveira. Un buon segnale per Tite che spera di riavere al più presto a disposizione i due bianconeri. Discorso diverso invece per la stella del Psg che continua le cure alla caviglia in hotel. Nove giorni dopo l'infortunio del match d'esordio, O'Ney non è ancora sceso in campo e sulle sue possibilità di giocare l'ottavo di finale nessuno si sbilancia. A tre giorni dalla partita cresce l'attesa di vedere il numero 10 in campo anche se la cautela resta alta.