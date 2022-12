Mondiali, il Brasile perde Gabriel Jesus e Alex Telles: l'esito degli esami

DOHA (Qatar) - Doppio colpo per il Brasile: è finito in anticipo il Mondiale di Alex Telles e Gabriel Jesus , usciti infortunati ieri sera dalla sfida persa contro il Camerun. Secondo quanto ha reso noto lo staff medico della Seleçao, i test ai quali i due sono stati sottoposti hanno evidenziato problemi che non permetteranno a entrambi i calciatori di tornare in campo entro la fine di Qatar 2022. Per Gabriel Jesus c'è una lesione al ginocchio destro da cui può guarire "fra tre o quattro settimane" senza bisogno di operarsi, mentre Alex Telles, anche lui con problemi al ginocchio destro, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico . I due non potranno essere sostituiti, quindi il ct Tite si ritrova con due giocatori in meno. Non solo, perché degli altri tre infortunati, Neymar e gli juventini Danilo e Alex Sandro , soltanto l'ex Real e City appare recuperabile per la partita degli ottavi di finale di lunedì contro la Corea del Sud.

Mondiali, le big fanno meno paura: nessuno a punteggio pieno. Da quanto non succedeva

Brasile: le condizioni di Neymar ed Alex Sandro

Notizie positive in arrivano circa le condizioni di Neymar, uscito per infortunio all'esordio del Mondiale in Qatar contro la Serbia. "Lui e Alex Sandro (alle prese con un problema all'anca, ndr) lavoreranno con il pallone oggi, vedremo come reagiranno", ha spiegato il medico della squadra Rodrigo Lasmar, che tuttavia non si è sbilanciato su un eventuale rientro di O'Ney per gli ottavi di finale contro la Corea del Sud, gara in programma lunedì 5 dicembre alle 20. Migliorano anche le condizioni di Danilo, che non è sceso in campo ieri sera contro il Camerun ma prossimo al rientro in gruppo a pieno regime.

Mondiali 2022, ottavi di finale: tutte le sfide, le date e dove si giocheranno