Milik: "Juve big, voglio rimanerci. Mbappé? Si ferma col motorino"

DOHA (Qatar) - "La mia esperienza in Ligue 1 può essere d'aiuto per affrontare la Francia? È difficile da dire perché la maggior parte dei giocatori francesi gioca fuori dalla Ligue 1. Ho bei ricordi di quando giocavo con l'OM, ??ho imparato molto lì, ma ora gioco per un altro grande club, la Juventus, e spero di rimanerci. Ora abbiamo una partita con i campioni del mondo, è un sogno che si avvera". Così Arek Milik, attaccante della Juventus e della nazionale polacca, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa del Mondo contro la nazionale transalpina del compagno di club Adrien Rabiot: "Il nostro obiettivo era superare il girone, ma vogliamo continuare a giocare. Ci rendiamo conto che ci sono cose da migliorare nel nostro gioco, vogliamo e dobbiamo fare di tutto per giocare al meglio. Apprezziamo il momento in cui ci troviamo, non sentiamo alcuna pressione e non ci imponiamo alcun onere aggiuntivo. Possiamo giocare a calcio e vogliamo dimostrarlo".