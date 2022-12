Vlahovic e Morata, la foto social fa impazzire i tifosi della Juventus

Dopo McKennie e De Ligt, ai Mondiali c'è stata un'altra reunion bianconera ed è bastata una foto per far venire un po' di malinconia ai tifosi della Juve. Non si sono scontrati sul campo, ma Alvaro Morata e Dusan Vlahovic si sono incontrati per le vie di Doha. Lo spagnolo, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale con la Spagna, affronterà il Marocco mentre la Serbia dell'attaccante Juve è stata eliminata. Prima di rientrare a Torino, Vlahovic ha deciso di trascorrere qualche altro giorno in Qatar. L'incontro con l'ex compagno di squadra è stato documentato con uno scatto social: Alvaro ha postato la foto su Instagram aggiungendo un cuore rosso. La stoty è stata prontamente repostata dal serbo che ha risposto con "Fratello" e un cuore rosso.