Diretta Brasile-Corea del Sud ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Brasile sfida la Corea del Sud negli ottavi di finale di Qatar2022. Chi vince passa ai quarti e affronterà la vincente di Giappone-Croazia. Il Brasile, nonostante la sconfitta con il Camerun nell'ultimo turno della fase a gironi, ha chiuso al primo posto il girone G mentre la Cora del Sud si è qualificata agli ottavi da seconda del gruppo H con Portogallo, Uruguay e Ghana. Tite, nella conferenza stampa della vigilia, ha annunciato che Alex Sandro non giocherà contro la Corea "perché non sta ancora bene e rispettiamo la salute". Il ct brasiliano ha quindi spiegato che Danilo sarà il titolare a sinistra. Nonostante sia un terzino destro, il giocatore ha giocato diverse volte a sinistra nella Juventus: "Sono tranquillo sapendo che siamo preparati per andare avanti. Chi è rimasto fuori è più riposato per la partita, chi ha giocato e ha giocato bene è più fiducioso. Chi ha giocato e non ha giocato bene avrà la possibilità di migliorare e prepararsi. Noi dello staff abbiamo dettagli in più su ogni atleta, anche dopo una sconfitta" ha spiegato Tite.