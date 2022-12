Marocco-Spagna, furia Luis Enrique: "Basta critiche!" E su Gavi...

AL RAYYAN (Qatar) - "Gavi re? Eh sì, ho sentito la notizia. Certo, quanto vi piace cazzeggiare, eh? No, sinceramente non ce lo vedo". Intervenuto in una diretta Twitch, il ct della nazionale spagnola Luis Enrique commenta così l'indiscrezione secondo la quale il Golden Boy 2022 avrebbe fatto breccia nel cuore della principessa Leonor. L'ex tecnico della Roma, poi, ha presentato l'ottavo di finale di Coppa del Mondo - in programma domani contro il Marocco - nella consueta conferenza stampa della vigilia: "I miei calciatori stanno tutti bene tranne... No, tranne nessuno. Stanno tutti bene. Non cambieremo l'idea di gioco. Ma questo non significa che dobbiamo dominare i 90 minuti, perché giochiamo contro squadre, giocatori e allenatori di alto livello. Non giochiamo da soli. E giochiamo contro il Marocco, che è una grande squadra e che in termini di motivazione sono molto forti. Se mi attengo alle prestazioni in questo Mondiale, siamo stati notevoli tranne che per 10 minuti. Ma giocano anche gli avversari. Sono molto motivato e convinto che potremo ottenere un buon risultato".