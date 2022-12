Francia, Mbappé non si allena: è allarme

Francia con il fiato sospeso in vista dei quarti di finale dei Mondiali contro l'Inghilterra. La squadra di Deschamps, che agli ottavi ha battuto la Polonia di Lewandowski per 3-1, ancora non sa se potrà fare affidamento sul suo giocatore più importante, Kylian Mbappé. Stando a quanto riportato da L'Equipe, infatti, il fenomeno del Psg non avrebbe preso parte alla seduta di allenamento collettiva di martedì 6 dicembre. Mbappé durante questi Mondiali aveva già accusato un problema alla caviglia nella fase a gironi, a causa del quale non era partito titolare nel match contro la Tunisia.