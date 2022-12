Cristiano Ronaldo al centro del mondo anche in panchina: l'incredibile immagine

Per la sfida contro la Svizzera, il ct Santos ha scelto di privarsi di Cristiano Ronaldo, almeno all'inizio. Dietro questa scelta ci sarebbero scelte tecniche, ma alcuni hanno ipotizzato che la panchina sia riconducibile a quanto accaduto nella sfida contro la Corea Del Sud e all'atteggiamento di CR7 che pare non sia piaciuto ad allenatore e compagni.