Richarlison con buona pace di Cassano, Luis Enrique di parola, nei panni di Eto'o

Fernando Santos 10

Duro fino in fondo. A tutto c'è un limite e Cristiano Ronaldo lo aveva superato. Non era facile, però, lasciarlo fuori dall'undici titolare assieme alle sue cinque Champions League, i suoi cinque Palloni d'Oro, i suoi 118 gol in Nazionale. Al commissario tecnico lusitano, però, non è tremato il polso: l'ha fatto accomodare in panchina e non esattamente in una partita inutile. E gli è andata bene. Benissimo.