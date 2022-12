La reazione di Georgina alla panchina di Cristiano Ronaldo con il Portogallo

Georgina Rodriguez è scesa in difesa del suo compagno Cristiano Ronaldo, dopo la decisione del ct della nazionale del Portogallo di lasciare in panchina CR7 durante la partita contro la Svizzera (gli è solo stato concesso uno spezzone nel finale). L'influencer nelle scorse ore ha affidato a Instagram le sue riflessioni su quanto accaduto, corredandolo anche di alcuni scatti che la ritraggono allo stadio durante il match, da sola e in compagnia di amici, e poi un video relativo al momento dell'inno portoghese. Un momento delicato, quasi surreale, con quasi tutti i fotografi a bordo campo con gli obiettivi puntati tutti per l'ex della Juventus, nella speranza di immortalare le sue reazioni in panchina.