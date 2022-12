Olanda-Argentina 5-6 d.c.r.: Lautaro Martinez porta Messi in semifinale

Dumfries regala un rigore, Messi ringrazia e aggancia Batistuta

il 10 si prende la scena già nel primo tempo con un assist come ne ha fatti a decine in carriera e stasera pesantissimo: Molina si infila senza che Blind lo segua, tocco ad anticipare il portiere olandese e il match è segnato al 35'.Oranje spenti, incapaci di reagire: Van Gaal prova a svegliare i suoi, dentro Berghuis e Koopmainers, ma è sempre Messi a far sussultare lo stadio con una verticalizzazione per un contropiede sfumato e una punizione a sfiorare la traversa. Paredes per De Paul, più geometria per Scaloni, De Jong per l'Olanda che lascia fuori anche Blind nell'ultima mezz'ora preparando un assalto che viene vanificato da Dumfries: tocco ingenuo su Acuna in area, rigore netto e Leo sale a quota 4 in questo Mondiale e a quota 10 in totale nella Coppa del Mondo, agganciato Batistuta come massimo goleador argentino di sempre ai mondiali.