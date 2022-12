Marocco, impresa storica: prima semifinale mondiale per l'Africa, CR7 eliminato!

Marocco-Portogallo 1-0: la partita

Nel primo tempo il Portogallo fa la partita, domina con il possesso palla (62%) ma non crea mai una vera occasione se non al 31' quando Joao Felix fa partire un bel tiro in contro-balzo da fuori area ma El Yamiq, in scivolata, devia la palla sopra la traversa. Dal canto suo il Marocco fa buona guardia, quando può impensierire i portoghesi non si fa pregare e al 42' arriva il gol: En Nesyri vola in cielo sul cross di Attiat-Allah ed anticipa di testa Diego Costa reo di aver totalmente sbagliato i tempi dell'uscita per l'1-0 Marocco. La reazione dei portoghesi è immediata e solo la traversa smorza l'urlo di Bruno Fernandes. Nel recupero grandi proteste da parte dei portoghesi che invocano un calcio di rigore su un presunto contatto in area su proprio Bruno Fernandes, il direttore di gara non ha sanzionato nulla senza neanche l'ausilio del Var. Il gol subito nel primo tempo sblocca il Portogallo che a momenti trova con Pepe il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Santos non vuole perdere tempo e al 50' manda in campo Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo per Raphael Guerriero e Ruben Neves. Il Marocco perde per infortunio al 57' il leader della difesa Saiss e la partita diventa l'assedio del Portogallo: al Bruno Fernades fallisce incredibilmente il gol del pareggio calciando alto sopra la traversa dal limite dell'area! Al 68' è la volta anche della stella del Milan Rafa Leao (per Dalot) per potenziare maggiormente l'attacco portoghese. All'82' Bono si esalata con una superba parata sul tiro a giro mancino di Joao Felix. I ragazzi di Regragui non concedono nulla agli avversari dimostrando non solo una grande organizzazione ma anche forza mentale resistendo (anche in 10 contro 11 dopo l'espulsione di Cheddira al 92') agli assalti degli avversari compresi l'insidioso tiro di Ronaldo al 91', con Bono impeccabile, ed il colpo di testa a lato di Pepe al 96' su cross di Leao.