Deschamps, un allenatore con il Dna vincente: ora insegue il record di Pozzo

La Francia elimina l'Inghilterra e si qualifica per le semifinali del Mondiale in Qatar. I Bleus, campioni in carica, per accedere all'atto finale della competizione in programma il 18 dicembre se la vedranno con il Marocco che ai quarti ha eliminato a sorpresa il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ad una squadra esaltante non può che corrispondere un allenatore dal Dna vincente: Didier Deschamps potrebbe infatti raggiungere il record di Vittorio Pozzo che con l'Italia vinse due Mondiali consecutivi nelle edizioni del 1934 e del 1938. L'impresa riuscì anche al Brasile, ma con due allenatori diversi: nel 1958 con Vicente Feola e nel 1962 con Aymoré Moreira.