Brasile, la lettera di Neymar a Tite: "Pensavo fossi fastidioso…"

Dopo le dimissioni di Tite dal ruolo di commissario tecnico a seguito del ko del Brasile nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro la Croazia, Neymar dedica un post al proprio allenatore. "Prima di conoscerci di persona, abbiamo giocato molte volte l'uno contro l'altro e - posso dirtelo? - pensavo che fossi fastidioso! Perché avevi messo insieme una squadra per marcarmi, avevi fatto di tutto per battermi e avevi anche parlato male di me. Ma il destino è divertente, vero? Ha messo te come mio allenatore e me come tuo numero 10. Ti conoscevo come coach e sapevo già che eri molto bravo ma come persona sei molto meglio", ha scritto su Instagram il fuoriclasse verdeoro. "Mi hai incontrato e sai chi sono e questo è ciò che conta per me. Scrivo qui per ringraziarti apertamente di tutto, di tutti gli insegnamenti che ci hai dato... e sono tanti. Sarai sempre uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto o che mai avrò, ti sosterrò sempre", ha aggiunto Neymar.