La trascinante avventura del Marocco in Qatar sta appassionando tutti. I Leoni dell'Atlante, dopo aver scritto la storia conquistando la prima semifinale di sempre per una nazionale africana, non vogliono smettere di sognare. Ora c'è la Francia in semifinale, un ultimo ostacolo per poter accedere alla finalissima e sperare di sollevare al cielo la Coppa del Mondo. I ragazzi di Regragui ci credono e a dargli forza c'è anche la curiosa profezia del Chelsea. Ecco quale è.