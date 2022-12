Diretta Francia-Marocco ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Per Didier Deschamps quella di stasera fra Francia e Marocco è una semplice "partita di calcio, nulla più". Un approccio soft che si contrappone a quello battagliero del collega marocchino, Walid Regragui, che si avvicina così alla prima semifinale mondiale della storia di una africana: "Alla squadra ho detto che la nostra missione è quella di cambiare la mentalità del nostro continente. Non siamo arrivati qui per caso e non è ancora arrivato il momento di accontentarci. Ci hanno dato per spacciati più volte, ma siamo ancora qui e continueremo a lottare per i paesi africani e per il mondo arabo. Il nostro paese rispetta tutte le culture, è accogliente e non lo facciamo per avere qualcosa a cambio". Dovrà fare i conti con un divario tecnico-tattico importante, alla base della differenza tra il suo Marocco e la Francia di Deschamps che ha a disposizione una rosa da oltre mille milioni. La sua si deve accontentare di un gruppo di calciatori, dati Transfermarkt alla mano, valutato meno di un quarto: 241 milioni, 65 dei quali li accaparra un solo calciatore, l’ex interista Achraf Hakimi . Sul fronte opposto, invece, il solo Kylian Mbappé vale due terzi di tutto il Marocco e, dopo il suo ultimo rinnovo da nababbo, è sufficiente solo il suo ingaggio, senza contare gli sponsor, per raddoppiare quello di tutti i suoi avversari di stasera messi assieme.