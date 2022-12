Grant Wahl, rivelata la causa della morte: parla la moglie

La causa che ha portato alla morte di Grant Wahl , giornalista sportivo americano deceduto a 49 anni in Qatar mentre seguiva i Mondiali di calcio , è un aneurisma . A rivelarlo alla Cbs è stata la moglie Céline Gounder , specialista in malattie infettive ed epidemiologa presso la New York University, dopo l'autopsia. "È una delle cose che probabilmente si stava sviluppando da anni", ha spiegato precisando che il decesso non ha nulla a che fare con il vaccino o con il Covid. "Non c'e' nulla di sospetto sulla sua morte", ha sottolineato.

Frasi importanti che cozzano con quanto aveva precedentemente dichiarato il fratello dell'uomo, Eric Wahl, secondo cui Grant era stato ucciso per aver indossato la maglia arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbtq+. "Sono gay. Sono il motivo per cui ha indossato la maglietta arcobaleno ai Mondiali. Mio fratello era in salute. Mi aveva detto di aver ricevuto minacce. Non credo che mio fratello sia morto semplicemente. Credo sia stato ucciso", aveva scritto in un post su Instagram. Alcuni giorni prima di morire, Wahl aveva scritto di avere la bronchite e di essere stato in un ospedale in Qatar. "Tre settimane di poco sonno, tanto stress e molto lavoro possono avere questo effetto" aveva scritto il giornalista nella sua newsletter il 6 dicembre. Le ultime rivelazioni della moglie dopo l'autopsia sgombrerebbero il campo da ogni altro dubbio.

