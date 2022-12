“Gli spagnoli ci hanno portato le malattie”: bufera su un giornalista argentino

Mondiali Qatar 2022, Olanda-Argentina: che bagarre!

Il 45enne direttore di gara di Algímia d'Alfara non è riuscito a tenere in pugno il match estraendo ben 15 cartellini gialli durante i 120" - poi è arrivata anche la doppia ammonizione e quindi il rosso per Dumfries e un altro giallo all'indirizzo di Lang. Insomma, lo spagnolo non è riuscito a contenere le intemperanze dei 22 in campo e nemmeno delle panchine dato che ha estratto il cartellino giallo anche agli indirizzi di Samuel e del Ct della Seleccion Lionel Scaloni. Una direzione di gara che ha fatto molto discutere e che ha portato la Fifa ha chiudere così il suo Mondiale.