Clamoroso Marocco, reclamo ufficiale contro la Francia! “Theo su Boufal era da VAR!”

DOHA (Qatar) - Dopo una calvacata straordinaria, il cammino del Marocco al Mondiale di Qatar si è fermato in semifinale contro la Francia. Sconfitta che i Leoni dell'Atlante faticano a digerire con due episodi nella gara, terminata per 2-0 a favore dei ragazzi di Deschamps, che la formazione di Regragui non ha gradito. Dito puntato contro la direzione di gara del messicano Cesar Ramos. La Federazione marocchina ha infatti presentato un reclamo alla Fifa, lamentandosi della mancata concessione di due rigori: il primo per un'entrata di Theo Hernandez su Sofiane Boufal al 27', col calciatore marocchino ammonito; l'altro episodio riguarda una trattenuta ai danni di Selim Amallah durante gli sviluppi di un calcio d'angolo nella ripresa. Per la Federazione marocchina si tratta di due rigori "indiscutibili" e si dice "meravigliata" del mancato intervento del Var. La FRMF assicura che "difenderà fino alla fine gli interessi della squadra nazionale" e seguirà "tutte le strade possibili per rendere giustizia ai Leoni".