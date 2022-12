Argentina-Francia, Scaloni emozionato: lacrime in conferenza stampa

Manca sempre meno alla finalissima dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. Da una parte Messi proverà a vincere il suo primo torneo iridato, mentre dall'altra Mbappé punta a vincerne due di fila. Il ct dell'Albiceleste Scaloni, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, non è riuscito a trattenere le lacrime dall'emozione e ha elogiato il suo gruppo di giocatori: "L’Argentina è un gruppo spettacolare, chiunque gioca è pronto a morire per questa maglia offrendo il massimo, titolari o panchina. Ci tengo anche a sottolineare che saranno qui con noi in finale anche Joaquin Correa, Nico Gonzalez, Martinez Quarta, Nico Dominguez, Pereyra e Juan Musso, non voglio dimenticare nessuno. Dobbiamo goderci questa finale, soprattutto se dovesse essere l’ultima partita di Lionel Messi con l’Argentina".