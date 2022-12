Diretta Argentina-Francia ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Mondiale in Qatar è arrivato all'atto conclusivo, alla finalissima allo stadio Lusail di Doha con la sfida tra l'Argentina di Messi e la Francia di Mbappé. La nazionale di Scaloni ha battuto Australia, Olanda e Croazia nella fase ad eliminazione diretta mentre la selezione di Deschamps ha raggiunto la finale eliminando Polonia, Inghilterra e Marocco. "Ringraziate i miei giocatori, sono emozionato perché hanno dato tutto. Speriamo di poter coronare il nostro cammino, è un momento in cui godersi la finale. E' impossibile non emozionarsi. L'emozione fa parte della nostra cultura, di tutto ciò che si vive in Argentina, abbiamo i migliori tifosi del mondo. Anche se è difficile da capire, il calcio in Argentina è più di uno sport" ha dichiarato Scaloni, emozionato, in conferenza. "La nazionale è sempre stata la cosa più bella che mi sia capitata nella vita professionale. Prima da giocatore e adesso da allenatore. E' passione ad altissimi livelli. Sono molto felice di essere in questa posizione" ha detto invece Deschamps alla vigilia.