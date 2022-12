Messi e Mbappé, l’apoteosi di un regno e l’inizio di un altro

Grazie calcio. Sì, è vero, a volte ci fai arrabbiare, talvolta pure schifare, ogni tanto purtroppo annoiare, ma poi riesci sempre a farti amare. Una finale così è un romanzo che solo il pallone riesce a scrivere, un film che solo il football, ieri futbol, riesce a girare. E anche chi ha provato a fare il distaccato di fronte a questi strani e controversi Mondiali non può non essersi emozionato di fronte all’elettrizzante magia della finale più palpitante dell’era moderna e alla vittoria di un uomo che ha inseguito per tutta la vita quel trofeo come si insegue un vero amore e poi, come un vero amore, lo ha baciato. Ieri Re Messi ha completato le sue conquiste e sistemato i conti con il destino e la predestinazione. E lo ha fatto proprio nel giorno in cui il suo regno gloriosamente finisce e inizia quello di Kylian Mbappé, il dominatore del prossimo decennio. Nella stessa meravigliosa partita abbiamo assistito all’apoteosi di Lionel Messi e a una delle più sfavillanti dimostrazioni di talento del francese, che un Mondiale lo ha già vinto e con la tripletta di ieri si è prenotato una carriera altrettanto mostruosa. Ha tutto: il fisico di un centometrista, la tecnica di un fenomeno (vedi il secondo gol), il carattere d’acciaio che serve per battere il secondo rigore della sua incredibile notte, a due minuti dalla fine dei supplementari, con il pallone che era una sfera di piombo.