Argentina campione, wags scatenate: come hanno festeggiato

L' Argentina ha vinto la Coppa del Mondo battendo la Francia in una partita davvero emozionante il 18 dicembre al Lusail Stadium di Doha in Qatar. I calciatori della nazionale argentina hanno festeggiato la vittoria insieme alle persone che più di ogni altro li hanno sostenuti durante tutto questo lungo percorso, ovvero le loro partner, compagne e mogli.

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo

"Il mio campione", con queste brevi parole la compagna di Messi ha commentato sui social uno scatto che la ritrae insieme al marito intenta a tenere il tanto ambito e desiderato trofeo. Poi ha aggiunto: "Campioni del mondo....non so nemmeno come iniziare... che orgoglio più grande che proviamo per te. Grazie per averci insegnato a non abbassare mai le braccia, che bisogna combatterla fino alla fine Finalmente sei campione del mondo sappiamo cosa hai sofferto per tanti anni, cosa volevi ottenere!!!".