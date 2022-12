Festa Argentina, in quattro milioni in strada: per la nazionale serve l'elicottero!

BUENOS AIRES (Argentina) - Una vera e propria marea umana si è riversata nelle strade delle principali città argentine: secondo le stime dei media locali, sarebbero circa quattro milioni i tifosi in festa, così tanti che la 'Seleccion' di Scaloni fresca del successo in Coppa del Mondo è stata costretta a ricorrere a degli elicotteri per raggiungere il centro della capitale come era previsto dal programma dei festeggiamenti.